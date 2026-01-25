Francesca Fialdini torna oggi, domenica 25 gennaio, con una nuova puntata di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e a persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 25 gennaio 2026. Tra gli ospiti l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko e l’imprenditore Luca Sabbioni, una coppia da favola: a trent’anni dal loro primo matrimonio civile, qualche settimana fa si sono risposati in Brasile con nozze religiose. A seguire, intervista-ritratto per l’attrice Ilenia Pastorelli, ora al cinema con la commedia Prendiamoci una pausa e in libreria con il suo primo romanzo Non so come è successo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Noi… a Ruota Libera con il Capitano in Don Matteo, Eugenio Mastrandrea

Don Matteo 15, Don Massimo minaccia il Capitano: anticipazioni del 29 gennaioEcco le anticipazioni della puntata di Don Matteo 15 in onda il 29 gennaio.

Leggi anche: Da Noi… a Ruota Libera con Sergio Friscia, Mietta ed Edoardo Leo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko a Da noi…a Ruota Libera; Da noi... a ruota libera, oggi domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni; Da noi… a Ruota Libera, Mietta ed Edoardo Leo tra gli ospiti della puntata del 18 gennaio; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Edoardo Leo e gli altri ospiti della puntata.

Da Noi a Ruota Libera: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, domenica 25 gennaioNuova puntata di Da Noi a Ruota Libera: ospiti Natasha Stefanenko, Luca Sabbioni, Ilenia Pastorelli, Eugenio Mastandrea e Moira Cucchi. serial.everyeye.it

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier tra Sanremo 2026 e le emozioni di MuccinoAnticipazioni e ospiti di oggi, domenica 25 gennaio, dei programmi di Rai 1. Mara Venier accoglie in studio un parterre sanremese, ma ospita anche Muccino con gli attori del suo nuovo film; Francesca ... libero.it

VIOLANEWS. . Brovarone a ruota libera dopo Fiorentina-Cagliari I problemi di Kean e le difficoltà di Piccoli, errori difensivi e scelte (in mezzo) discutibili Il suo solito contributo post-partita per Violanews lo trovi in versione completa sul nostro sito #violane - facebook.com facebook

Beata gioventù! A ruota libera con #AnnaGodina e #GabrieleRizzoli. Da mercoledì 28 in prima serata su #Canale5 e #MediasetInfinity con #UnaNuovaVita #FictionMediaset @MedInfinityIT @banijaystudios x.com