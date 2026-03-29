La trasmissione “Da noi… a Ruota Libera” condotta da Francesca Fialdini torna domenica 29 marzo 2026 alle 17 su Rai 1. La produzione è curata dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. La puntata di questa settimana prevede la partecipazione di vari ospiti, ma i dettagli sui loro nomi non sono stati ancora divulgati.

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 29 marzo 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 29 marzo 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 29 marzo 2026

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