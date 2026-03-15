Domani, alle 17, su Rai 1, torna “Da noi… a Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini. La puntata di domenica 15 marzo 2026 vede il ritorno del programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. La conduttrice conduce l’appuntamento con ospiti ancora da annunciare, in una domenica dedicata all’intrattenimento e alle storie di vita.

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 15 marzo 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 15 marzo 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 15 marzo 2026

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Sono molto felice di condividere con voi un traguardo importante della mia vita. A Ruota Libera , l’associazione che ho fondato nel 2006 insieme ad alcuni amici, diventa oggi una Fondazione. Siamo partiti quasi vent’anni fa con poche cose, tanta passione, es facebook

Il gruppo di volontari SEM “La ruota libera” accompagna le persone non deambulanti in escursioni nei parchi cittadini e sulle montagne vicine utilizzando le portantine a ruota “joelette”. #disabili #Lorenzo Dotti #ruota libera #SEM #Altri Spazi #Sherpa x.com