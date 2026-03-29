Da noi… A ruota libera le anticipazioni del 29 marzo | gli ospiti di Francesca Fialdini

Da dilei.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

  Dopo la messa in onda di  Domenica In  il pomeriggio di Rai1 prosegue come di consueto con Francesca Fialdini e l’appuntamento con Da noi. A ruota libera. Sarà una puntata ricca di storie, emozioni e incontri, con volti celebri del mondo dello spettacolo, tra passioni e percorsi di vita che si svelano con naturalezza tra aneddoti e riflessioni. L’appuntamento di domenica 29 marzo mette al centro le storie personali e i percorsi professionali dei suoi ospiti. Tanti i personaggi, noti e meno noti, che si racconteranno a cuore aperto tra carriera e vita privata, e che regaleranno al pubblico momenti di commozione, ma anche di divertimento e leggerezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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