Cisgiordania carabinieri bloccati e fatti inginocchiare da colono armato Tajani convoca l’ambasciatore d’Israele

Due carabinieri in servizio presso il Consolato italiano a Gerusalemme sono stati illegalmente fermati e fatti inginocchiare da un colono armato in Cisgiordania. L’episodio ha suscitato reazioni ufficiali, con il ministro Tajani che ha convocato l’ambasciatore d’Israele per chiarimenti. La vicenda evidenzia le tensioni nella regione e le preoccupazioni per la sicurezza del personale diplomatico italiano.

Roma, 26 gennaio 2026 – Due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d'Italia a Gerusalemme sono stati fermati illegalmente, ieri, da un colono israeliano in Cisgiordania. Secondo quanto si apprende da fonti del governo, gli uomini dell'Arma sono stati fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e "interrogati" dal colono. Per questo motivo il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull'episodio che ha visto coinvolti ieri due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d'Italia a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

