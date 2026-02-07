Via ai Giochi che il mondo ci invidia

Questa mattina le cerimonie di apertura dei Giochi sono partite con grande entusiasmo. Alla fine, la coppia formata da Deborah Compagnoni e Alberto Tomba ha portato il fuoco sacro, regalando un momento di grande emozione. Tra applausi e sorrisi, sono saliti sul palco Bergomi e Baresi, le ragazze del volley, e sul finale anche Bocelli, con il suo “Nessun dorma”. La serata si è conclusa con la sorpresa di Ghali che ha cantato Rodari e l’incanto di Charlize Theron. La città si è riemp

Il finale a sorpresa è una coppia d’oro: Deborah Compagnoni e Alberto Tomba, ultimi tedofori. Poi Bergomi e Baresi, le ragazze del volley, Bocelli e il nessun dorma, Ghali che canta Rodari e l’incanto di Charlize Theron. Stai qui e ci provi: come la racconti la bellezza? Come la racconti in uno stadio pieno che fa l’onda e si muove e mormora e applaude, trema, sospira, come se davvero ci credesse a questa storia che gli italiani sono dopo tutto un po’ speciali. Gli elicotteri passano sulla testa ma non ci fai caso, perché questa sera non vuoi avere paura. Solo stupore, quando vedi le teste bianche di marmo antico che ti ricordano chi caspita siamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via ai Giochi che il mondo ci invidia Approfondimenti su Giochi Mondiali Schillaci: Rendiamo più moderno il servizio sanitario nazionale che il mondo ci invidia Il convegno promosso dal presidente della Commissione Sanità e Lavoro al Senato, Francesco Zaffini, ha riunito importanti figure istituzionali tra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci. Ingredienti tutti italiani (dalla Toscana alle Dolomiti), trasformati in progetti beauty pieni di passione. E tecnologie estetiche che il mondo ci invidia. Cinque belle storie tutte al femminile La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. MINO RENNI - Francesco Sarnataro (Video Ufficiale) Ultime notizie su Giochi Mondiali Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Milano-Cortina: il via, tra fantasia e attese; Venerdì 6 febbraio il via ufficiale ai Giochi Olimpici di Milano - Cortina: le iniziative della Chiesa; Olimpiadi, Mattarella dà il via ai Giochi: I valori olimpici ispirino le relazioni tra gli Stati. Milano-Cortina, via ai Giochi olimpici. Mattarella arriva a bordo di un tramAGI - Con l'accensione simbolica dei riflettori sullo stadio di San Siro e sulle vette dolomitiche, ha preso ufficialmente il via la cerimonia inaugurale dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano Co ... msn.com Via ai Giochi che il mondo ci invidiaLo spirito, la storia e l’orgoglio del nostro Paese per l’apertura. Tra arte e musica si vola in un San Siro mai così brillante. Fischi (ma anche applausi) alla delegazione israeliana ... ilgiornale.it Milano-Cortina 2026, il via ai Giochi Olimpici con una festa “diffusa” facebook Prendono ufficialmente il via i Giochi invernali x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.