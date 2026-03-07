Chiara Mazzel conquista la prima medaglia per l’Italia nelle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Nella prima giornata di gare, l’atleta si è aggiudicata un podio nel settore dello sci alpino, portando a casa una medaglia che segna l’inizio delle competizioni italiane in questa edizione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport paralimpici.

Prima giornata di gare e prima medaglia per l’Italia nelle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Nella competizione riservata alla categoria VI, Chiara Mazzel (AS2), accompagnata dalla sua guida Nicola Cotti Cottini, era tra le atlete più accreditate della discesa femminile al Tofane Alpine Skiing Centre. La 29enne trentina, portabandiera in questa rassegna paralimpica, arrivava dai secondi posti iridati in slalom e gigante e voleva brillare davanti al pubblico di casa, alla sua seconda esperienza ai Giochi dopo il settimo posto nello slalom di Pechino quattro anni fa. E’ arrivato un argento pregevole, preceduta di soli 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner (AS3) con la guida Lilly Sammer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chiara Mazzel regala la prima medaglia all’Italia nello sci alpino alle Paralimpiadi!

Paralimpiadi 2026, Mazzel nello sci alpino regala la prima medaglia all’Italia | La classifica aggiornataLe Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate: fino a domenica 15 marzo ci sono in palio 79 medaglie d’oro.

Sci alpino, le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026: De Silvestro, Mazzel e Bertagnolli puntano in altoL’Italia sarà presente con sette atleti nello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno venerdì 6 marzo con la...

Contenuti e approfondimenti su Chiara Mazzel.

Paralimpiadi, emozioni e responsabilità per la portabandiera Chiara Mazzel e la guida Fabrizio Casal: Pronti a dare il massimoTRENTO. Un palmarès di alto profilo, grandi aspettative e responsabilità: Chiara Mazzel, sciatrice trentina sciatrice classe 1996, sarà la portabandiera della spedizione azzurra alle ormai imminenti P ... ildolomiti.it

Medaglie azzurre. Chiara Mazzel d'argento in discesa liberaArriva dalla portabandiera (benché virtuale) alla cerimonia di apertura, Chiara Mazzel, la prima medaglia italiana a queste Paralimpiadi invernali. La sciatrice delle Fiamme Gialle, in coppia con l'at ... avvenire.it