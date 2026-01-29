Da Malpensa a Lampugnano in 35 minuti low cost al via la linea bus Flibco | fermate biglietti e prezzi

Da oggi i pendolari e i viaggiatori possono raggiungere l’aeroporto di Malpensa dal centro di Milano in soli 35 minuti, grazie alla nuova linea di bus low cost di Flibco. La linea collega direttamente l’autostazione di Lampugnano con i terminal 1 e 2 di Malpensa, con una fermata intermedia a Rho Fiera–MIND. I biglietti sono disponibili a prezzi contenuti, rendendo più facile e veloce spostarsi tra città e aeroporto.

Malpensa (Varese), 29 gennaio 2026 - Trentacinque minbus Flibco che collegherà l'autostazione di Milano Lampugnano e i terminal 1 e 2 dell'aeroporto di Malpensa, con fermata intermedia a Rho Fiera–MIND. Ecco tutte le informazioni. In 35 minuti low cost. Una novità destinata a cambiare le abitudini di chi vola, perché il nuovo shuttle si propone come un'alternativa rapida, efficiente e competitiva rispetto ai collegamenti tradizionali. In soli 35 minuti si potrà raggiungere lo scalo della brughiera, con tariffe che partono da 3,99 euro, tra le più convenienti in assoluto per arrivare a Malpensa.

