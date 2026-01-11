Grandi vecchi e neonati persone che hanno attraversato la guerra e giovanissimi in cerca di futuro Ognuno ha scelto una parola per rappresentare la sua generazione

Nel 2026, otto invitati rappresentano le diverse generazioni: dai grandi vecchi e neonati, passando per chi ha vissuto la guerra e i giovani alla ricerca di un domani. Ognuno ha scelto una parola simbolo per la propria generazione. Immaginate questa riunione come una lunga tavolata, un incontro tra storie e prospettive diverse, in un momento di riflessione collettiva sul passato e sul futuro.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.