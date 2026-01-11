Grandi vecchi e neonati persone che hanno attraversato la guerra e giovanissimi in cerca di futuro Ognuno ha scelto una parola per rappresentare la sua generazione
Nel 2026, otto invitati rappresentano le diverse generazioni: dai grandi vecchi e neonati, passando per chi ha vissuto la guerra e i giovani alla ricerca di un domani. Ognuno ha scelto una parola simbolo per la propria generazione. Immaginate questa riunione come una lunga tavolata, un incontro tra storie e prospettive diverse, in un momento di riflessione collettiva sul passato e sul futuro.
I mmaginate il 2026 come una lunga tavolata in festa con un po’ di invitati. Otto invitati, per l’esattezza. Sì, otto generazioni pronte a condividere il nuovo anno: sarà la prima volta che accade. Un record storico creato in un secolo (dal 1925 a oggi) che ha una causa – si vive sempre più a lungo – e un effetto positivo per tutti. Possono convivere i più anziani della generazione Greatest (quelli della guerra), la generazione Silent (del dopoguerra), i Baby Boomer (del ’68), la generazione X (del muro di Berlino), i Millennials (della globalizzazione), la GenZ (della crisi post 2008), l’Alpha (della pandemia) e i neonati Beta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
