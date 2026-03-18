Curling | l’Italia non molla e batte la Norvegia all’extra end Seconda vittoria ai Mondiali

La nazionale italiana di curling femminile ha ottenuto la sua seconda vittoria ai Campionati Mondiali 2026 di Calgary, battendo la Norvegia all'extra end. La partita si è conclusa dopo un lungo match, con le azzurre che sono riuscite a prevalere sulla squadra scandinava in una sfida combattuta fino all'ultimo tiro. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il team italiano in questa competizione.

Arriva la seconda vittoria per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questi giorni a Calgary per i Campionati Mondiali 2026. Dopo il successo agevole contro l’Australia il team capitanato da Stefania Constantini ha battuto all’extra end per 8-6 la Norvegia, allontanandosi così dalla coda del Round Robin. Inizio nella norma per le nostre ragazze che, in possesso del martello, rimangono impantanate nella trama difensiva delle avversarie, venendo così costrette ad accontentarsi di un solo punto. Non sono però da meno le azzurre, brave ad alzare la barricate tanto da terminare il secondo turno con un nulla di fatto. Le nordiche sbloccano il tabellone solo al terzo, marcando due sigilli che portano il parziale sul 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling: l’Italia non molla e batte la Norvegia all’extra end. Seconda vittoria ai Mondiali Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia 8-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo successo azzurro all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Norvegia 6-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto all’extra end con mano azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. Tutto quello che riguarda Curling l'Italia non molla e batte la... Temi più discussi: Curling, Mondiali femminili: l’Italia batte l’Australia e centra la prima vittoria - FISG; Curling: l’Italia non molla e batte la Norvegia all’extra end. Seconda vittoria ai Mondiali; Paralimpiadi, wheelchair curling: l’Italia perde con la Corea del Sud ed è eliminata; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di oggi: gigante femminile, curling e hockey. Curling: l’Italia non molla e batte la Norvegia all’extra end. Seconda vittoria ai MondialiArriva la seconda vittoria per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questi giorni a Calgary per i Campionati Mondiali 2026. Dopo il successo agevole contro l’Australia il team ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 6-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto all’extra end con mano azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.07. Constantini piazza una guardi a ... oasport.it L'Italia ci prova contro il Canada ai Mondiali di curling femminile, ma arriva la quarta sconfitta - facebook.com facebook I segreti del curling spiegati da #Mosaner tra storie, tattiche e aneddoti: "Quei messaggi dei giocatori dell' #Inter..." x.com