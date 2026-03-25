verde urbano ecco il piano sfalci per la primavera

A Bellaria Igea Marina è in programma un intervento di sfalcio del verde urbano per la stagione primaverile. Il piano prevede la manutenzione di aree pubbliche e spazi verdi cittadini, con l’obiettivo di garantire decoro e sicurezza. L’operazione interesserà diverse zone della città e si svolgerà nel rispetto delle tempistiche previste dall’amministrazione comunale.

Sarà il verde il colore della bella stagione a Bellaria Igea Marina. Non solo celebrazioni pasquali, appuntamenti sportivi e il grande ritorno delle Frecce Tricolori il 21 giugno: in vista della primavera e dell’estate, l’amministrazione ha avviato un’intensa attività di valorizzazione del verde urbano e del suo patrimonio floreale. L’ampio programma, pensato per presentare un territorio curato e sostenibile, prevede interventi su parchi, aiuole, alberature e arredi urbani. Tra le zone più attenzionate l’Isola dei Platani, "con l’introduzione di nuova corteccia e la valorizzazione delle specie botaniche di pregio presenti – spiega l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli – e poi viale Ovidio, che a partire da questa primavera vedrà la messa a dimora delle piante estive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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