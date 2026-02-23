Verde urbano | al via il primo ciclo di sfalci

Un intervento di sfalcio ha causato questa mattina l’avvio del primo ciclo di lavori nelle aree verdi di Parma. La manutenzione programmata mira a migliorare la sicurezza e l’estetica degli spazi pubblici, coinvolgendo diversi quartieri della città. Gli operai hanno iniziato a lavorare nelle zone più frequentate, rimuovendo erbacce e tagliando l’erba alta. La manutenzione continuerà nelle prossime settimane, secondo un calendario stabilito dall’amministrazione comunale.

ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Turni di lavoro da 14 ore per mille euro al mese, meno di 3 euro all'ora": paghe da fame e sfruttamento per baristi e camerieri Crisi della Realco, i lavoratori dello stabilimento di Parma in stato di agitazione: "Ritirare la procedura di licenziamento collettivo" I lupi hanno paura degli esseri umani? Ecco cosa dice uno studio dell’Università di Parma . 🔗 Leggi su Parmatoday.it Futuro Verde inaugura il primo posacenere urbano “green” della Riviera allo Stadio del NuotoFuturo Verde ha aperto il primo posacenere urbano “green” della Riviera allo Stadio del Nuoto di Riccione, per ridurre l’abbandono di mozziconi di sigaretta. INVALSI, al via il primo ciclo di seminari 2026 su modelli e strumenti di valutazione. Primo appuntamento il 23 febbraioL’INVALSI ha avviato il primo ciclo di seminari per il 2026, a causa della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Piazza Vittorio: al via interventi di cura delle palme storiche; Pronta al via la decima edizione di Myplant & Garden; ‘Orti e verde urbano 2026’: a Trieste sboccia la passione per l’orticoltura; Al via la campagna di crowdfunding Il Cuore Verde di Gorla per gli Orti di Via Isocrate – Villa Finzi. Riqualificazione del verde urbano in via della Tenuta di Torrenova: al via il piano del municipio VIVerde urbano: dal 20 febbraio l'intervento sulle alberature stradali in via della Tenuta di Torrenova, nel Municipio VI di Roma. ecoincitta.it Verde urbano, nuova strategia per le periferie: Lupiae accelera su sfalci e manutenzioniConclusi gli interventi di potatura in quattro quartieri, il calendario prosegue su altre strade mentre a Palazzo Carafa prende forma il nuovo Piano del ve ... leccesette.it ELEZIONI Barba (Avs-Radici in Comune) replica al sindaco sul verde urbano: "In città mancano almeno 15mila alberi" https://cityne.ws/6TU0H - facebook.com facebook