Cuore perso | da Bolzano a Napoli Camaiore risponde con la fondazione

Da Bolzano a Napoli, un errore nel trasporto di un cuore ha causato una tragedia. In risposta, a Camaiore è stata avviata una fondazione per affrontare la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità di consegna e sulle procedure da seguire in casi simili. Nessuna informazione sui soggetti coinvolti o sulle dinamiche specifiche dell’incidente.

Una tragedia legata a un errore nel trasporto di un cuore da Bolzano a Napoli ha scatenato una reazione immediata a Camaiore. Il Caffè Bistrot Buoniamici ha ospitato una serata di raccolta fondi per la Fondazione Caliendo, nata dal dolore dei genitori Patrizia e Antonio. L’evento si è svolto in Lido di Camaiore, mobilitando istituzioni locali e cittadini. La cena offerta dal locale ha generato donazioni destinate esclusivamente alla fondazione creata dalla famiglia del piccolo Domenico. Non si tratta solo di solidarietà emotiva, ma di un meccanismo concreto di supporto economico e sociale. La catena logistica interrotta e il vuoto normativo. Il punto di partenza non è la festa, ma il fallimento di una procedura medica complessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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