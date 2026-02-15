I Nas hanno scoperto che un cuore “bruciato” è stato trasportato da Bolzano a Napoli all’interno di un contenitore di plastica, raffreddato con ghiaccio secco. Il fatto si è verificato il 15 febbraio 2026 e riguarda un trasferimento sospetto tra due città italiane. La scatola di plastica si trovava in un’auto, senza alcuna autorizzazione per il trasporto di organi, e il ghiaccio secco era stato usato come refrigerante.

Napoli, 15 febbraio 2026 – Il cuore “bruciato” sarebbe stato trasportato da Bolzano a Napoli in un “contenitore di plastica comune” a cui era stato applicato ghiaccio secco. È l’inquietante particolare che emerge dai rimi accertamenti eseguiti dai carabinieri del Nas sul caso del piccolo di 2 anni e 3 mesi trapiantato al Monaldi di Napoli con il cuore danneggiato. Il contenitore è stato sequestrato nei giorni scorsi a Napoli e, dalle prime analisi, risulterebbe non idoneo al trasporto di organi. Secondo una prima ipotesi, però, il problema non sarebbe tanto l'utilizzo di un contenitore in plastica al posto di un box tecnologico, bensì l'applicazione di ghiaccio secco – che raggiunge temperature di -80 gradi – al posto del ghiaccio classico (-4 gradi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Cuore ‘bruciato’, da Bolzano a Napoli in una scatola di plastica col ghiaccio secco”. Lo hanno stabilito i Nas

