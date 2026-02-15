Cuore ‘bruciato’ da Bolzano a Napoli in una scatola di plastica col ghiaccio secco Lo hanno stabilito i Nas
I Nas hanno scoperto che un cuore “bruciato” è stato trasportato da Bolzano a Napoli all’interno di un contenitore di plastica, raffreddato con ghiaccio secco. Il fatto si è verificato il 15 febbraio 2026 e riguarda un trasferimento sospetto tra due città italiane. La scatola di plastica si trovava in un’auto, senza alcuna autorizzazione per il trasporto di organi, e il ghiaccio secco era stato usato come refrigerante.
Napoli, 15 febbraio 2026 – Il cuore “bruciato” sarebbe stato trasportato da Bolzano a Napoli in un “contenitore di plastica comune” a cui era stato applicato ghiaccio secco. È l’inquietante particolare che emerge dai rimi accertamenti eseguiti dai carabinieri del Nas sul caso del piccolo di 2 anni e 3 mesi trapiantato al Monaldi di Napoli con il cuore danneggiato. Il contenitore è stato sequestrato nei giorni scorsi a Napoli e, dalle prime analisi, risulterebbe non idoneo al trasporto di organi. Secondo una prima ipotesi, però, il problema non sarebbe tanto l'utilizzo di un contenitore in plastica al posto di un box tecnologico, bensì l'applicazione di ghiaccio secco – che raggiunge temperature di -80 gradi – al posto del ghiaccio classico (-4 gradi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il cuore “bruciato” trasportato in un box di plastica comune, l’inchiesta sul viaggio da Bolzano a Napoli: i dubbi sul ghiaccio finito
Il cuore “bruciato” è stato consegnato a Napoli in un semplice contenitore di plastica, un dettaglio che ha sollevato diverse domande.
Bimbo trapiantato a Napoli, cuore ‘bruciato’ trasportato da Bolzano in un box di plastica comune
Un bambino di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore proveniente da Bolzano, e il cuore, danneggiato da un problema di bruciature, è stato trasportato in un semplice contenitore di plastica con ghiaccio secco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La telefonata, il volo, il cuore bruciato nel trasporto: cosa è successo nella notte che ha trasformato il miracolo di Francesco, 2 anni, in un dramma; La catena degli errori e il cuore bruciato. Indagati sei sanitari tra Bolzano e Napoli; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata.
Bimbo trapiantato a Napoli, cuore 'bruciato' trasportato da Bolzano in un box di plastica comuneIl cuore 'bruciato' trapiantato a un bambino all'ospedale Monaldi avrebbe viaggiato da Bolzano a Napoli in un contenitore di plastica 'comune', a cui era stato applicato ghiaccio secco ... adnkronos.com
Cuore ‘bruciato’, da Bolzano a Napoli in una scatola di plastica col ghiaccio secco. Lo hanno stabilito i NasNapoli, 15 febbraio 2026 – Il cuore bruciato sarebbe stato trasportato da Bolzano a Napoli in un contenitore di plastica comune a cui era stato applicato ghiaccio secco. È l’inquietante ... quotidiano.net
Bimbo con il cuore "bruciato", la notizia poco fa facebook
Il cuore "bruciato" trasportato in un box di plastica comune, l'inchiesta sul viaggio da Bolzano a Napoli: i dubbi sul ghiaccio finito x.com