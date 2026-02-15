Bimbo trapiantato a Napoli cuore ‘bruciato’ trasportato da Bolzano in un box di plastica comune

(Adnkronos) – Il cuore "bruciato" trapiantato a un bambino all'ospedale Monaldi avrebbe viaggiato da Bolzano a Napoli in un contenitore di plastica "comune", a cui era stato applicato ghiaccio secco. Questo sarebbe emerso dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri del Nas, che indagano sul caso coordinati dalla Procura di Napoli. Il box è stato sequestrato. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il cuore “bruciato” è stato consegnato a Napoli in un semplice contenitore di plastica, un dettaglio che ha sollevato diverse domande.

Il cuore di un bambino di due anni, destinato a un trapianto, potrebbe essere stato conservato in un semplice contenitore di plastica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trapianto cuore danneggiato a bimbo di 2 anni, la mamma: Ore disperate; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato.

Bimbo trapiantato, il cuore bruciato conservato in un comune contenitore di plasticaIl cuore bruciato trapiantato nel bimbo di 2 anni a Napoli fu conservato in un normale contenitore di plastica, invece che in quello sanitario ... fanpage.it

Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Sarebbe stato un "comune" contenitore di plastica rigida a contenere il cuore trapiantato il 23 dicembre 2025 sul bimbo di Napoli facebook

Bimbo trapiantato, il cuore viaggiò un un comune box di plastica x.com