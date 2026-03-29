Crotone ribalta l’Audace | tris in 19? e salvezza a rischio per Siracusa

Nella 34ª giornata del Girone C di Serie C, Crotone ha battuto l’Audace con un risultato di 3-0 in 19 minuti. La vittoria mette in difficoltà il Siracusa, che ora rischia la retrocessione. La partita ha visto cambi di risultato e strategie che hanno modificato la classifica e le posizioni di qualificazione.

La 34ª giornata del Girone C di Serie C ha riservato sorprese tattiche e ribaltamenti di partita che ridisegnano le zone qualificazione e retrocessione. Il Crotone ha trasformato uno svantaggio iniziale in una vittoria netta contro l’Audace Cerignola, mentre il Siracusa e il Trapani hanno subito sconfitte pesanti che complicano i loro obiettivi stagionali. I calabresi del Crotone hanno dimostrato resilienza: dopo essere andati sotto nel primo tempo, hanno segnato tre reti consecutive in meno di ventuno minuti per imporsi per 3-1. Al contempo, la sconfitta dell’Altamura contro il Siracusa e quella del Foggia contro il Trapani hanno creato scenari critici nelle zone basse della classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone ribalta l’Audace: tris in 19? e salvezza a rischio per Siracusa Articoli correlati Crotone in crescita: successo a Siracusa conferma la costanza del percorso in corsa per i playoffIl Crotone si conferma in crescita con la terza vittoria consecutiva, ottenuta in trasferta a Siracusa con un 3-1 che mette in evidenza non solo la... Lega Pro girone C 24esima giornata terza vittoria (1-3) consecutiva del Crotone in trasferta contro il SiracusaSiracusa (4-2-3-1): Farroni, Puzone (Zanini), Bonacchi (Di Gesù), Pacciardi (Capomaggio), Cancellieri, Limonelli, Candiano, Di Paolo, Gudelevicius... Tutto quello che riguarda Crotone ribalta Argomenti discussi: Crotone, la strigliata di Longo: Troppa sufficienza, serve un mea culpa. Bisogna blindare i playoff. Crotone travolgente nella ripresa: Audace Cerignola battuto 3-1 allo ScidaDiretta di Crotone-Audace Cerignola di Domenica 29 marzo 2026: sotto dopo 4 minuti dall'intervallo i pitagorici trovano la doppietta di Musso, in gol anche Zunno ... calciomagazine.net SERIE C Crotone, rimonta da applausi: 3-1 all’Audace Cerignola allo ScidaPer l’Audace Cerignola resta il rammarico per l’occasione mancata del possibile raddoppio e per il calo nella seconda parte. statoquotidiano.it