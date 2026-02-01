Il Crotone conquista la terza vittoria di fila battendo 3-1 il Siracusa in trasferta. La squadra mostra ancora più sicurezza e compattezza, rafforzando la sua corsa verso i playoff.

Il Crotone si conferma in crescita con la terza vittoria consecutiva, ottenuta in trasferta a Siracusa con un 3-1 che mette in evidenza non solo la solidità del gioco ma anche la maturità mentale della squadra. La partita, disputata il 1° febbraio 2026, ha segnato un punto di svolta nel percorso stagionale: dopo essere stato in svantaggio al 30’ grazie a un gol del Siracusa, il Crotone ha ribaltato il risultato con decisione, chiudendo la gara con una prestazione di carattere e qualità tecnica. Il successo, frutto di un’azione di ripresa coerente e di una leadership tattica chiara, ha portato i calabresi a consolidare la loro posizione in zona playoff, confermando che il progetto allenatore Longo sta dando i suoi frutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone in crescita: successo a Siracusa conferma la costanza del percorso in corsa per i playoff

