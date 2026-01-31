Bari palazzina crolla dopo un'esplosione ad Adelfia | Si cerca coppia sotto le macerie

Un edificio è crollato questa mattina ad Adelfia, nel Barese, dopo un’esplosione. I vigili del fuoco sono sul posto e cercano eventuali persone rimaste sotto le macerie. Al momento non ci sono ancora notizie certe sulle persone coinvolte, ma si teme che una coppia possa essere rimasta intrappolata. La zona è stata evacuata, e le operazioni di soccorso continuano senza sosta.

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione. I vigili del fuoco cercano i feriti. Il Sindaco raggiunto da Fanpage.it conferma: "Impossibile entrare in casa per via delle fiamme, si cercano i due anziani proprietari". Questa mattina una palazzina è crollata ad Adelfia, nel Barese, dopo un'esplosione. Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è crollata dopo un'esplosione. Bari, palazzo crollato in via Pinto: nuovi scavi per accertare le cause del cedimento; Crollo palazzina a Bari, al via la rimozione dei pilastri per chiarire le cause del cedimento; Palazzina crollata, al via la rimozione dei pilastri nel cratere; Palazzina crollata a Bari, disposti nuovi scavi per accertare le cause del cedimento. Bari, edificio crolla dopo un'esplosione: soccorritori al lavoro tra le macerie L'edificio è collassato dopo un'esplosione ad Adelfia, in provincia di Bari. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie, carabinieri sul posto. Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese: si cercano persone sotto le macerie Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone

