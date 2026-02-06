Paura in centro storico a fuoco il tetto di un palazzo in via Sant' Agostino

Un incendio ha devastato il tetto di un palazzo in via Sant'Agostino, nel centro storico. I Vigili del Fuoco sono arrivati rapidamente e sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si diffondessero agli altri piani. La zona è stata evacuata in fretta e non ci sono feriti. La strada resta chiusa mentre si indaga sulle cause del rogo.

Un intervento tempestivo che ha scongiurato conseguenze ben peggiori nel cuore della città. Nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a una difficile prova per domare un incendio scoppiato in via Sant'Agostino, in pieno centro storico.L'allarme è scattato intorno alle 22.

