Catanzaro centro storico a rischio | crolla palazzo via Carlo V

A Catanzaro, un edificio storico di tre piani è crollato, provocando la chiusura di via Carlo V. Il crollo si è verificato nel centro storico, dove il patrimonio edilizio è particolarmente vulnerabile a causa del cattivo stato di conservazione. I residenti e i commercianti della zona sono rimasti sorpresi, mentre le autorità hanno immediatamente delimitato l’area per evitare incidenti. La causa del cedimento non è ancora chiara, ma si temono ulteriori rischi per altri edifici vicini. La strada rimarrà chiusa fino a nuovo ordine.

Catanzaro, crollo in centro storico: via Carlo V chiusa, allerta per il patrimonio fragile. Un edificio storico di tre piani ha parzialmente ceduto nel cuore del centro storico di Catanzaro, costringendo alla chiusura di via Carlo V. L'evento, verificatosi nella mattinata di oggi, 20 febbraio 2026, ha immediatamente mobilitato vigili del fuoco e forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e valutare i danni. La causa principale sembra essere una combinazione di condizioni meteorologiche avverse e prolungato stato di abbandono della struttura.