Cronaca risultato e gol della doppietta di Oyarzabal nell’amichevole internazionale prima della Coppa del Mondo FIFA 2026

Durante un'amichevole internazionale a Villarreal, la Spagna ha affrontato la Serbia. Mikel Oyarzabal ha realizzato due gol, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita è avvenuta nel periodo di preparazione in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. La fonte della notizia è 101 greatgoals, che ha riportato i dettagli dell'incontro.

2026-03-28 01:18:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Mikel Oyarzabal ha segnato una doppietta mentre la Spagna continuava la preparazione per la Coppa del Mondo 2026 battendo la Serbia a Villarreal. L’attaccante della Real Sociedad Oyarzabal approfitta dell’ingegnosa rotazione di Fermin Lopez e della finta di Alex Baena per segnare il primo gol al 16? per i campioni d’Europa in carica, per poi aggiungerne un altro un minuto prima dell’intervallo con un finale clinico su passaggio di Pau Cubarsi. Lamine Yamal ha tirato un tiro contro un palo da dentro l’area dopo il secondo gol della Spagna e Fermin ha pensato di aver segnato il suo primo gol in nazionale maggiore, inserendosi prima di essere giudicato per aver toccato la palla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Cronaca, risultato e gol della doppietta di Oyarzabal nell’amichevole internazionale prima della Coppa del Mondo FIFA 2026 Articoli correlati Cronaca, risultato e gol di Wirtz protagonista dell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 20262026-03-27 23:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il regista del... Lionel Messi in panchina mentre le squadre confermate e le formazioni complete includono Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister nell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo 20262026-03-28 02:37:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Argentina continua la preparazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026 affrontando venerdì la... Approfondimenti e contenuti su Cronaca risultato e gol della doppietta... Temi più discussi: LIVE! Verso Italia-Irlanda del Nord: sale l'attesa, minuto di silenzio per Savoldi; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Mondiale 2026: anteprima Inghilterra; Serie A, Fiorentina-Inter 1-1. Vincono Como, Roma, Atalanta e Lazio. VIDEO. italia-irlanda del nord 2-0La partita Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo e sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play. Cronaca testuale su Gazzetta.it. gazzetta.it Italia Irlanda del Nord LIVE: cronaca, sintesi e risultato della semifinale dei playoff Mondiali negli Stati Uniti, Canada e MessicoItalia Irlanda del Nord LIVE: cronaca, sintesi e risultato della semifinale dei playoff Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff p ... sampnews24.com Si chiude la Coppa del Mondo di snowboard cross, con l'unica gara canadese in programma domani dopo che, nel "prologo" odierno, l'Italia ha ottenuto due pass su cinque con Michela Moioli 7^, ad oltre un secondo dall'australiana, e Niccolò Colturi 30° ment - facebook.com facebook La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino per la sesta volta x.com