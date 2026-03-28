Nell’ambito di un’amichevole internazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026, un giocatore ha segnato un gol e partecipato attivamente alla partita. La sfida si è conclusa con un risultato che ha visto protagonista il giocatore in questione, che ha contribuito alla vittoria della sua squadra. La partita si è svolta questa sera, come riportato nelle ultime ore sui siti di informazione sportiva.

2026-03-27 23:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il regista del Liverpool Florian Wirtz ha realizzato due gol e due assist nella vittoria della Germania in Svizzera mentre entrambe le squadre continuavano la preparazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026. L’ala del Nottingham Forest Dan Ndoye ha raccolto il passaggio del fantasista del Sunderland Granit Xhaka e si è lanciato all’interno dell’area a sinistra per sparare nel primo gol del 17? per la Svizzera, ma la Germania ha pareggiato nove minuti più tardi quando il difensore del Bayern Monaco Jonathan Tah ha annuito sul cross di Wirtz. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cronaca, risultato e gol di Wirtz protagonista dell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026

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