La siccità e l’aumento dei costi energetici stanno mettendo sotto pressione le aziende agricole nel Mezzogiorno, dove la carenza di acqua sta bloccando molte attività. La scarsità di risorse idriche diventa un problema sempre più persistente, influenzando la produzione e le operazioni quotidiane delle aziende agricole della regione. La situazione si aggrava con l’aumento dei rincari sui costi di gestione.

La siccità non è più soltanto un fenomeno climatico straordinario, ma una condizione strutturale con cui l’agricoltura italiana, e in particolare quella del Mezzogiorno, deve fare i conti ogni anno. L’emergenza idrica si intreccia con l’aumento dei costi di produzione, con i rincari energetici e con una struttura imprenditoriale frammentata, composta in larga parte da aziende di piccola dimensione. Il risultato è un sistema produttivo sotto pressione, che fatica a innovare e che, proprio dove l’acqua è più scarsa, avrebbe maggiore bisogno di investimenti mirati. Il quadro emerge con chiarezza dai dati pubblicati da Istat a fine febbraio 2026, nell’ambito del censimento permanente dell’Agricoltura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Siccità e rincari, l’emergenza idrica blocca le aziende agricole nel Mezzogiorno

Crisi idrica in Italia: 50 città in emergenza per scarsità d’acqua e siccità prolungataCinquantuno città italiane si trovano in stato di emergenza idrica a causa di una siccità prolungata e di un progressivo esaurimento delle risorse...

Sicilia, siccità a Sant’Agata Li Battiati: rete idrica fragile, emergenza acqua e richieste di investimenti urgenti.Sant’Agata Li Battiati, comune alle porte di Catania, è da oltre 24 ore senza acqua corrente a causa di un guasto alla rete idrica.

Aggiornamenti e notizie su Siccità e rincari l'emergenza idrica....

Temi più discussi: Gasolio a 1,20 euro, rincari energetici e forniture a rilento: comparto agricolo in forte difficoltà; Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolio; Gasolio agricolo alle stelle, agricoltura in panne; Ue, Menesini Serve un piano europeo per la sicurezza idrica.

Regioni Ue, 'rafforzare resilienza idrica contro inondazioni e siccità'Il Comitato europeo delle Regioni esorta le istituzioni Ue a rafforzare le capacità degli enti locali e regionali in materia di prevenzione dei rischi e risposta per la resilienza idrica, sottolinea ... ansa.it

Siccità, si espande l’area critica nel Sud Europa: nuovi dati CopernicusL’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio europeo sulla siccità evidenzia un peggioramento delle condizioni in diverse regioni mediterranee, con suoli sempre più aridi e riserve idriche sotto pressione ... alternativasostenibile.it

Un nuovo rapporto di Oxfam avverte che la siccità sta distruggendo raccolti e pascoli, facendo esplodere il prezzo dell’acqua e spingendo sempre più famiglie verso la fame. Leggi il FOCUS di Enrico Casale. - facebook.com facebook

In #Kenya la peggiore #siccità dal 1981 mette a rischio #fame 3,3 milioni di persone, con 23 contee colpite e il bestiame ridotto a prezzi irrisori mentre la #malnutrizione si diffonde e i bambini abbandonano la #scuola. x.com