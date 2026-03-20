La Regina Camilla ha mostrato un volto più definito e giovanile dopo aver ricevuto un trattamento semi-permanente alle sopracciglia, comunemente chiamato microblading o tatuaggio. L’intervento è stato eseguito da Suzanne Martin, una nota esperta di Londra. La modifica estetica è stata evidenziata nelle sue ultime apparizioni pubbliche.

La Regina Camilla ha di recente sfoggiato un aspetto più definito e giovanile grazie a un trattamento semi-permanente alle sopracciglia (noto anche come microbladingtatuaggio) eseguito dalla nota esperta londinese Suzanne Martin. Le nuove sopracciglia della Regina Camilla. A 78 anni, Camilla dimostra che il concetto di “aging gracefully” ovvero “invecchiare con grazia” può convivere con una curiosità moderna, fatta di trattamenti sofisticati e scelte beauty tutt’altro che convenzionali. L’ultimo dettaglio a catturare l’attenzione? Le sue sopracciglia. Più piene, più definite, sorprendentemente contemporanee. La moglie di Re Carlo si è affidata alle mani esperte di Suzanne Martin, conosciuta negli ambienti londinesi come la “regina delle sopracciglia”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Regina Camilla più giovane col nuovo trattamento alle sopracciglia

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