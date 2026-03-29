Il Cosenza Pallanuoto ha vinto la Conference Cup femminile ad Atene, battendo il CN Sant Feliu con il punteggio di 14-13. La partita si è conclusa con il successo della squadra italiana, segnando un risultato che resta nella storia del club. La gara si è svolta nella capitale greca, con entrambe le formazioni che hanno dato vita a un incontro molto equilibrato.

Ad Atene, il Cosenza Pallanuoto ha scritto una pagina storica vincendo la Conference Cup femminile contro il CN Sant Feliu per 14-13. La squadra calabrese ha dimostrato resilienza e tecnica superiore in una finale serrata, confermando l’efficacia del modello sportivo italiano. La vittoria è stata ottenuta grazie a un gioco solido che ha permesso di gestire i momenti critici, con giocate decisive di Federica Morrone e Marta Misiti che hanno fatto la differenza. Questo successo non è un caso isolato ma riflette un percorso di crescita strutturale nel nuoto e pallanuoto nazionale. L’andamento tattico e le dinamiche di gara. La partita si è aperta con una partenza esplosiva della formazione in calottina scura, che ha subito preso il controllo del ritmo di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza trionfa ad Atene: 14-13, la vittoria storica della Conference Cup

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