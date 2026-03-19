La Megabox trionfa ad Atene | la Cev Challenge Cup è sua

La squadra Megabox ha conquistato la sua prima Cev Challenge Cup dopo aver vinto una partita ad Atene. La gara si è svolta il 18 marzo 2026 e si è disputata in uno degli impianti più vincenti del passato sportivo. La vittoria rappresenta un traguardo importante per la squadra, che ha avuto la meglio in trasferta contro un avversario storico.

Atene, 18 marzo 2026 - La Megabox vince la sua prima Cev Challenge Cup. E lo fa andando ad espugnare uno dei campi più vincenti della storia dello sport. Il Panathinaikos viene battuto per 3-0 in un palazzetto che è una bolgia. Una finalissima che le tigri sono state capaci di gestire soprattutto a livello di testa. Fischiate dai 3.500 supporter che hanno cantato a squarciagola per tutto l’incontro, sfoderando un tifo anomalo per una disciplina come la pallavolo, le pesaresi sono comunque rimaste nella loro bolla, fredde e spietate. Alla fine Vallefoglia alza la sua prima coppa europea. Un traguardo che porta la firma del presidente Ivano Angeli e della sua lungimiranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Megabox trionfa ad Atene: la Cev Challenge Cup è sua Articoli correlati Megabox Vallefoglia rinvigorisce la corsa in Challenge Cup dopo il successo inaspettatoLa Megabox Vallefoglia ha centrato un’impresa di portata europea, espugnando il campo dell’Emalsa Gran Canaria con un netto 3-0 nei quarti di finale... La Megabox con la testa in Grecia: c’è la Challenge Cup da vincereLa Megabox Ondulati del Savio inizia con una sconfitta il suo cammino nel girone di B dei playoff per la qualificazione alla Challenge Cup della... Una selezione di notizie su Cev Challenge Cup Temi più discussi: Pallavolo, la Megabox Vallefoglia vince l’andata della Finale di Challenge Cup; Coppe europee – Vallefoglia in Grecia per il sogno Challenge Cup, Chieri e Conegliano ospitano Dresda ed Ankara; Challenge Cup: Vallefoglia ad Atene per conquistare la storia; Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos in Diretta Streaming | DAZN IT. La Megabox trionfa ad Atene: la Cev Challenge Cup è suaLe tigri ruggiscono anche in casa del Panathinaikos e passano per 3-0 davanti a 3500 tifosi ellenici scatenati ... ilrestodelcarlino.it Pallavolo Challenge Cup – Megabox Ondulati del Savio prima partecipazione e primo trionfo in EuropaLa Megabox Ondulati del Savio vince da debuttante assoluta la Cev Challenge Cup passando in tre set sul campo del Panathinaikos al termine di una partita esemplare. La squadra di Andrea Pistola ha ten ... ivolleymagazine.it VALLEFOGLIA CONQUISTA LA CHALLENGE CUP La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia supera il Panathinaikos in Finale e conquista la @cevolleyball Challenge Cup 2026! Primo storico trionfo europeo per le tigri neroverdi di Pistola! Co - facebook.com facebook La parla italiano #CEVChallengeCup x.com