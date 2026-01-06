L’Italia del calcio ha fatto la fine della Fiat non ha capito che il mercato è cambiato | è un business urgono manager

L’Italia del calcio sta attraversando una fase di cambiamento, simile a quella vissuta dalla Fiat. La crescita del settore richiede approcci professionali e strategie basate sui dati. Il modello di Moneyball ha dimostrato come l’analisi statistica possa migliorare le decisioni di mercato, identificando pattern e segnali utili per ottimizzare le scelte dei club. L’adozione di manager qualificati e metodologie innovative è ormai imprescindibile per competere a livello internazionale.

