L’Italia del calcio ha fatto la fine della Fiat non ha capito che il mercato è cambiato | è un business urgono manager
L’Italia del calcio sta attraversando una fase di cambiamento, simile a quella vissuta dalla Fiat. La crescita del settore richiede approcci professionali e strategie basate sui dati. Il modello di Moneyball ha dimostrato come l’analisi statistica possa migliorare le decisioni di mercato, identificando pattern e segnali utili per ottimizzare le scelte dei club. L’adozione di manager qualificati e metodologie innovative è ormai imprescindibile per competere a livello internazionale.
In principio fu Moneyball: l’applicazione di data science al calcio – che individua dei “pattern” nei profili dei giocatori, ricavandone segnali utili a suggerire mosse di mercato. Il famoso “algoritmo” – di cui tutti parlano senza sapere cosa dicono. Il tanto vituperato Moneyball – vituperato dagli scout del GM degli Oakland Athletics, Billy Beane, e dai giornali sportivi nostrani – altro non è se non un esempio di professionalizzazione in una società sportiva – professionalizzazione applicata ad un singolo aspetto del management, la gestione sportiva, Leao o Lukaku, Modric o Rabiot. Negli Stati Uniti, in realtà, la gestione sportiva era l’ultimo aspetto manageriale rimasto antiquato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Abbiamo esaltato il #Como per tanti motivi ma un difetto c'è: #Fàbregas in questa stagione non ha ancora utilizzato nessun giocatore italiano, a eccezione di Goldaniga all'ultimissimo minuto della gara con la Fiorentina Il Como sta cercando di costruire una
