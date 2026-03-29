Ilaria Salis è stata sottoposta a un controllo preventivo da parte delle forze di polizia nella sua stanza d’albergo poche ore prima di un corteo a Roma. La vicenda, riportata dai media, ha suscitato interrogativi riguardo alle modalità del controllo e alle circostanze in cui è avvenuto, sollevando dubbi sulla legittimità di quanto successo.

Il caso del controllo subito ieri mattina da Ilaria Salis nella sua camera d'albergo, poche ore prima del corteo No Kings a Roma, solleva parecchi dubbi. La gestione dell'ispezione da parte della polizia e i motivi di un'operazione inusuale condotto contro un'europarlamentare alimentano le polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Ilaria Salis

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Ilaria Salis, controllo polizia in hotel a Roma. Cosa è successo e cosa sappiamoSui social l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha spiegato: La Polizia si è presentata all'alba nella mia stanza d'albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un'ora in vista della ... tg24.sky.it

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Ilaria Salis: «Gravissimo controllo subìto senza neppure sapere motivi» - facebook.com facebook

Le primarie. Foto di Meloni a testa in giù e una ghigliottina al No Kings. In piazza le guide della sinistra Le "Vacanze romane" di Ilaria Salis Le proposte di Confedilizia al governo La nostra prima pagina #siamoinedicola #buongiorno #29marzo #ilte x.com