Questa mattina, un blitz della polizia ha coinvolto la stanza d’albergo di un europarlamentare a Roma. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha denunciato un controllo preventivo condotto dalle forze dell’ordine prima di un corteo in città. La donna ha riferito di aver subito un'ispezione nella propria stanza, senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli esiti dell’intervento.

Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel nella Capitale, a ridosso dell'inizio del corteo No Kings e Askatasuna. Secondo quanto riferito, due agenti si sono presentati all'alba per un «controllo preventivo», restando nella stanza per quasi un'ora nonostante l'esponente politica si fosse immediatamente qualificata. L'episodio ha scatenato l'immediata reazione dei leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che in una nota congiunta hanno definito l'accaduto di una «gravità inaudita». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Controllo preventivo»

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