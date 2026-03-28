Nella prima mattina, la polizia ha fatto un controllo nella camera d’hotel di una donna, prima del corteo No Kings previsto a Roma. Gli agenti sono entrati nella stanza per verifiche di routine, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’intervento. L’intera operazione si è svolta senza incidenti e senza che siano state effettuate altre azioni restrittive.

Hanno bussato alla sua porta all’alba per un controllo preventivo in vista del corteo No Kings a Roma. A denunciarlo è stata lei stessa, Ilaria Salis, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra: “L’Italia è ormai un regime”, ha detto. “Questa mattina la Polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza – aggiunge – Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere. Viviamo in uno Stato di polizia. Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: “Controllo preventivo prima del corteo No Kings a Roma”

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