Como-Milan precedenti e storia | i numeri della sfida

Prima dell'incontro di questa sera tra Como e Milan, è utile analizzare i numeri e la storia delle sfide passate disputate al Sinigaglia. I precedenti tra le due squadre offrono uno sguardo sulla loro storia di confronti e sui risultati ottenuti nel tempo. Questi dati contribuiscono a contestualizzare l’attuale partita, evidenziando le tendenze e le dinamiche che si sono sviluppate negli incontri passati.

In attesa del fischio d'inizio di Como-Milan di questa sera, emergono i dati ufficiali sui precedenti disputati al Sinigaglia. Il bilancio complessivo parla di 17 gare: 3 vittorie del Como, 5 pareggi e 9 successi del Milan. L'ultimo acuto lariano in casa risale alla Serie B 198283 (1-0), mentre l'ultimo pareggio è l' 1-1 della Serie A 198889. Il Milan, invece, ha vinto più recentemente proprio a Como con il punteggio di 1-2 nella Serie A 202425, risultato che è anche il più ricorrente nella storia del confronto: 4 delle 9 vittorie rossonere sono arrivate con questo score.

LIVE, Como-Milan: volontà Fullkrug,il tedesco in panchina al Sinigaglia - Cheek e Fofana, al momento favorito quest'ultimo, e chi in avanti insieme a Rafa Leao, se Pulisic o se Nkunku. msn.com

Prima del calcio d'inizio di Como-Milan, una storia del passato legata a un precedente con i lariani x.com

Che sorpresa in casa rossonera: #Fullkrug figura tra i convocati di #Como #Milan, una presenza inattesa che regala nuove soluzioni offensive e entusiasmo in vista della sfida. Il rientro di #Fullkrug rappresenta un’arma in più per il #Milan, che potrà cont facebook

