Durante una manifestazione a Roma, la polizia si è presentata nell'hotel dove si trovava un europarlamentare per un controllo preventivo. L'esponente politico ha definito l'intervento come un'operazione

Un controllo della polizia nella stanza d’albergo di Ilaria Salis a Roma, alla vigilia del corteo No Kings, accende il dibattito politico. L’europarlamentare denuncia un intervento durato oltre un’ora e parla di azioni degne di un “regime”. La Questura da parte sua replica affermando che si è trattato di un “atto dovuto”, legato a una segnalazione proveniente da un altro Paese europeo. Cosa è successo a Ilaria Salis a Roma: agenti nella sua stanza La spiegazione della Questura: "Segnalazione dall'estero" Le reazioni politiche all'episodio Cosa è successo a Ilaria Salis a Roma: agenti nella sua stanza All’alba di sabato 28 marzo due... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Manifestazione Roma No Kings, polizia in camera di Ilaria Salis in hotel per controllo preventivo: "È regime"

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“No Kings”, oggi manifestazione a Roma: attese almeno 15mila persone. Il percorso dovrebbe partire alle 14 da piazza della Repubblica x.com

Alle 7 gli agenti hanno bussato alla porta della camera dove l’eurodeputata soggiornava per partecipare alla manifestazione a Roma - facebook.com facebook