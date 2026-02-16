la virtus binasco e i bilanci difficili fucina di talenti sempre in bilico

La Virtus Binasco si trova in grande difficoltà finanziaria a causa di problemi con i bilanci e spese troppo alte. La squadra, nota per aver formato giovani talenti, fatica a mantenere i propri standard a causa di ritardi nei pagamenti e mancanza di risorse. Nei mesi scorsi, alcuni giocatori hanno lasciato il club proprio per questioni economiche, lasciando il team senza alcune pedine chiave.

La favola della Virtus Binasco, fucina di grandi promesse della pallavolo, si infrange contro burocrazia e costi di gestione. Dalla storia della giovanissima Erika Tafuri, che a soli 12 anni ha esordito in prima squadra in Serie C contribuendo alla vittoria del suo team, fino alle difficoltà delle società sportive costrette spesso a rinunciare alla promozione in Serie B, perché i costi superano i 25mila euro a stagione. E a stento riescono a sostenere anche il campionato di C, grazie soprattutto agli sponsor. Erika è la protagonista di una straordinaria storia di passione per la pallavolo: ha esordito nel campionato di Serie C a soli 12 anni, entrando nel secondo set e facendo il punto partita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

