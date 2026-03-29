La Corte dei Conti ha aperto una selezione per 100 posti di tirocinio riservati a laureati in giurisprudenza. La procedura di candidatura è attiva e si chiuderà a breve, offrendo ai candidati la possibilità di accedere a un’esperienza formativa nel settore pubblico e nella magistratura contabile. La scelta dei partecipanti avverrà attraverso un bando pubblico.

La Corte dei Conti ha avviato una nuova selezione per 100 tirocinanti laureati in giurisprudenza, offrendo un’opportunità formativa di rilievo per chi vuole intraprendere una carriera nel settore pubblico o nella magistratura contabile. Il tirocinio, della durata di 18 mesi, consente ai partecipanti di affiancare magistrati e acquisire competenze pratiche spendibili anche nei concorsi pubblici. Quali sono i requisiti di partecipazione. La selezione è rivolta esclusivamente a candidati in possesso di una laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso almeno quadriennale. Sono esclusi quindi i percorsi triennali in materie legali. Oltre al titolo di studio, è necessario rispettare precisi requisiti di merito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Corte dei Conti, tirocinio per laureati in giurisprudenza: posti disponibili e scadenza

Articoli correlati

Tirocinio Ue da 1.500 euro al mese, 1.000 posti per laureati: i requisiti e come partecipareTra il 16 marzo e il 7 aprile 2026 sarà possibile inviare le candidature per il Blue Book Trainership, il programma promosso dalla Commissione...

Leggi anche: Return Academy, caccia ai laureati: disponibili 40 posti con borsa di studio

Tutti gli aggiornamenti su Corte dei Conti tirocinio per laureati...

Temi più discussi: Stage Consiglio UE – Partecipa al tirocinio retribuito di 5 mesi a Bruxelles; Bosch lavora con noi – Assunzioni e Posizioni Aperte; ON. URZÌ (FDI) * GIUSTIZIA IN ALTO ADIGE: VIA LIBERA A NORMA DI ATTUAZIONE SU CENSIMENTO, GIUSTIZIA E TERMINOLOGIA GIURIDICA.

Concorso Corte dei Conti 2026: guida completa ai tirociniConcorso Corte dei Conti 2026: Opportunità di formazione pratica in tutta Italia con borsa di studio mensile di 400 euro. catania.liveuniversity.it

Corte Conti, aggiornare cronoprogrammi Milano CortinaLa Corte dei Conti ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il ... ansa.it

La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado con rito abbreviato #SantaMariaCapuaVetere - facebook.com facebook

Bari, ergastolo per l’operaio di Canosa che il 18 dicembre 2023 uccise il fisioterapista Mauro Di Giacomo sotto casa. Per la Corte d’Assise fu omicidio premeditato, aggravato da crudeltà e futili motivi. x.com