Return Academy caccia ai laureati | disponibili 40 posti con borsa di studio

Return Academy offre 40 posti con borsa di studio per laureati interessati a sviluppare competenze interdisciplinari nella gestione dei rischi da disastro, in particolare in relazione ai cambiamenti climatici. Il percorso mira a formare figure professionali qualificate, capaci di affrontare le sfide emergenti nel settore della prevenzione e della resilienza. Un'opportunità concreta per chi desidera specializzarsi in un ambito cruciale per il futuro.

Obiettivo: formare figure professionali qualificate con competenze interdisciplinari in materia di gestione dei rischi da disastro, in contesti di cambiamento climatico. E’ la mission della Return Academy, giunta alla sua terza edizione. C’è tempo per proporre la propria candidatura fino alle ore 12:00 di giovedì 22 gennaio 2026. I posti disponibili sono 40. Il percorso didattico dell’academy – gratuito e con borse di studio – è articolato in 64 ore (da febbraio a marzo), si svolgerà prevalentemente presso il Polo di Fuorigrotta dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ed è rivolto a laureati di background differenziati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

