Return Academy caccia ai laureati | disponibili 40 posti con borsa di studio

Return Academy offre 40 posti con borsa di studio per laureati interessati a sviluppare competenze interdisciplinari nella gestione dei rischi da disastro, in particolare in relazione ai cambiamenti climatici. Il percorso mira a formare figure professionali qualificate, capaci di affrontare le sfide emergenti nel settore della prevenzione e della resilienza. Un'opportunità concreta per chi desidera specializzarsi in un ambito cruciale per il futuro.

Obiettivo: formare  figure professionali qualificate  con competenze interdisciplinari in materia di  gestione dei rischi da disastro, in contesti di cambiamento climatico. E’ la mission della  Return Academy,  giunta alla sua terza edizione. C’è tempo per proporre la propria candidatura  fino alle ore 12:00 di giovedì 22 gennaio 2026.  I posti disponibili sono  40.  Il percorso didattico dell’academy –  gratuito e con borse di studio  – è articolato in  64 ore (da febbraio a marzo), si svolgerà prevalentemente presso il  Polo di Fuorigrotta dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ed è rivolto a laureati di background differenziati. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

