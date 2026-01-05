Return Academy caccia ai laureati | disponibili 40 posti con borsa di studio
Return Academy offre 40 posti con borsa di studio per laureati interessati a sviluppare competenze interdisciplinari nella gestione dei rischi da disastro, in particolare in relazione ai cambiamenti climatici. Il percorso mira a formare figure professionali qualificate, capaci di affrontare le sfide emergenti nel settore della prevenzione e della resilienza. Un'opportunità concreta per chi desidera specializzarsi in un ambito cruciale per il futuro.
Obiettivo: formare figure professionali qualificate con competenze interdisciplinari in materia di gestione dei rischi da disastro, in contesti di cambiamento climatico. E’ la mission della Return Academy, giunta alla sua terza edizione. C’è tempo per proporre la propria candidatura fino alle ore 12:00 di giovedì 22 gennaio 2026. I posti disponibili sono 40. Il percorso didattico dell’academy – gratuito e con borse di studio – è articolato in 64 ore (da febbraio a marzo), si svolgerà prevalentemente presso il Polo di Fuorigrotta dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ed è rivolto a laureati di background differenziati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Informatica, 50 posti subito disponibili: aziende a caccia di talenti
Leggi anche: Riserve posti concorso PNRR3: le percentuali indicate si riferiscono ai posti già occupati o ancora disponibili? Pillole di Question Time
Napoli, aperto il bando Return Academy: formazione manageriale contro i rischi ambientali e sismici - L'obiettivo è quello di formare figure professionali qualificate con competenze interdisciplinari in materia di gestione ... ilmattino.it
Segnali di ripresa dopo la pandemia: caccia ai laureati, boom di richieste - Dopo lo stop forzato imposto dalla crisi nell'anno nerissimo della pandemia, tornano a crescere le proposte di lavoro per i laureati dell'ateneo di Udine. ilgazzettino.it
Lavoro, dagli ingegneri ai medici: caccia a 768mila laureati, ma 1 su 2 non si trova - Per gli studenti alle prese con l’esame di maturità, e che poi vogliono proseguire gli studi all’università, è forse utile conoscere anche le opportunità che offre il mercato del lavoro per i laureati ... ilsole24ore.com
AM Terni Television. . La Viridex Sabaudia espugna il PalaTerni, 3-1 ai danni del Terni Volley Academy. - facebook.com facebook
Conclusa a #UniCa la Winter School #CHANGES sulla comunicazione dei rischi ambientali. Una tre giorni tra esperti internazionali e studenti per discutere di resilienza e crisi climatica (Progetto #PNRR RETURN). Analizzato il ruolo chiave di media e istituz x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.