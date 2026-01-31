La Fermana vuole blindare il primo posto

La partita di domenica tra Fermana e Jesina sta facendo salire l’attenzione. I tifosi organizzati della Fermana tornano allo stadio dopo mesi e promettono un’ atmosfera calda. I gruppi più caldi avevano deciso di non entrare allo stadio all’inizio stagione, preferendo seguire le trasferte. Ora, invece, si aspettano scene di entusiasmo e passione, con la Fermana che vuole mantenere il primo posto in classifica.

Sale la febbre per Fermana-Jesina di domenica che vedrà il ritorno allo stadio del tifo organizzato dopo che, da inizio stagione, i gruppi più caldi del tifo gialloblù avevano fatto la scelta di entrare solo nelle gare in trasferta, disertando il Recchioni. Un rientro annunciato nell'incontro di qualche settimana fa avvenuto tra tifosi appunto e la società e che potrà dare un ulteriore impulso, facendo tornare il Recchioni quella bolgia che tutti ben conoscono. Non solo l'annuncio social ma anche in giro per la città si parla solo di questo e l'appello ad essere tutti allo stadio arriva anche con uno striscione messo proprio davanti alla laterale ovest, fronte viale Trento, ben visibile da tutti anche dalla strada.

