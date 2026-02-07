La Juventus continua a lavorare sul fronte attaccante, ma il nodo Vlahovic resta aperto. Nonostante il mercato sia chiuso da settimane, i tifosi sono ancora in attesa di novità sul futuro del bomber serbo. La società aveva tentato di portare un nuovo profilo in rosa, ma alla fine non si è concretizzato nulla. Intanto, si parla di acquisti a parametro zero già da giugno, con Celik e Senesi pronti a trasferirsi a Torino senza costi di cartellino. La trattativa sulla prima punta, però, rimane in sospeso e il club sta valutando

2026-02-04 08:46:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Il mercato d’inverno è alle spalle ma si sente ancora il colpo d’aria della porta che si chiude senza riuscire a far entrare il terminale offensivo cercato per un mese. La Juve non ha tempo e guarda avanti. Perché da fare ce n’è. Rinnovi (di Yildiz), contratti in scadenza (McKennie e Vlahovic). E una pioggia di svincolati a giugno 2026, molto interessanti oltre i due in casa (il serbo e la statunitense, appunto) rispetto ai quali è meglio cominciare a muoversi per provare a bruciare la concorrenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Mercato Juve, nodo Vlahovic. Celik e Senesi gratis da giugno

