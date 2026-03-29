Correttore arancione | a cosa serve come si usa per le occhiaie

Il correttore arancione è un prodotto presente in molti kit di trucco, utilizzato principalmente per coprire le occhiaie e le discromie cutanee di colore scuro. Viene applicato prima del fondotinta e serve a neutralizzare le tonalità violacee o bluastre della pelle. La sua consistenza e il metodo di applicazione variano a seconda delle preferenze personali e delle tecniche adottate.

Immancabile nel kit di tutti i make-up artist, il correttore arancione precede l'applicazione del concealer classico per bilanciare le discromie più scure e ostinate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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