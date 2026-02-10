Il curling si fa strada tra gli sport più seguiti delle Olimpiadi invernali. Si gioca su una superficie di ghiaccio, dove le squadre spingono pietre di granito cercando di farle avvicinare il più possibile al centro di un bersaglio. I giocatori usano una spazzola per controllare il ghiaccio e far scivolare meglio le pietre. La partita si svolge in turni chiamati end, e ogni squadra cerca di conquistare più punti possibile. Anche chi non ha mai visto il curling può facilmente capirne le regole e apprezzarne la precision

Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno fatto riscoprire e apprezzare alcuni sport. Prendiamo per esempio il curling: cos’è, perché si chiama così, come si gioca e quali sono le regole base e a cosa serve la spazzola? Ecco tutti i dettagli. Uno degli sport più affascinanti delle Olimpiadi invernali è il curling: cos’è però nello specifico? Si tratta di una disciplina su ghiaccio in cui si gioca con delle pietre di granito, chiamati “stone”, che i giocatori devono lanciare verso un bersaglio circolare che prende il nome di “casa”. Ma perché si chiama così il curling? Il gioco prende questo nome perché le pietre vengono lanciate con una rotazione che fa incurvare la loro traiettoria, “to curl” per l’appunto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Come si gioca a curling, perché si chiama così e a cosa serve la spazzola: tutte le regole

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Il curling torna a fare notizia in vista delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Guida al curling: tutto quello che c’è da sapere sullo sport più seguito ai Giochi invernali; No al calcetto, sì al curling: regole, campo e strategie. Ecco come si comincia a giocare; Le regole del curling: il gioco che incuriosisce a Milano Cortina 2026 perché è pura strategia sul ghiaccio; Curling: tutte le regole per seguirlo a Milano-Cortina 2026.

Curling-mania: come si gioca, le regole e il vocabolario di questo sport. Il VIDEOStefania Costantini e Amos Mosaner hanno contribuito a far conoscere il curling a un pubblico sempre più ampio con quest'Olimpiade Milano-Cortina. Nel VIDEO, Niccolò Omini ci porta al PalaSesto di Ses ... sport.sky.it

Come si gioca a curling? Tutto sullo sport più popolare del momento (grazie alle Olimpiadi)Cos’è il curling, come si gioca e perché sta conquistando tutti grazie alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Regole semplici ... monza-news.it

La febbre da #Olimpiadi scatena la fantasia: a #Macugnaga si gioca a curling con le #pentoleapressione. LEGGI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/macugnaga-il-curling-con-le-pentole-conquista-radiodeejay-404460.html - facebook.com facebook

La semifinale era persa prima ancora di giocare. #Olimpiadilnvernali2026 #curling x.com