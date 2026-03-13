Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha commentato la sua convinzione nel raggiungimento dello scudetto, affermando che essere parte del Milan basta per credere in questa possibilità. Ha anche parlato dei suoi assist e del rapporto che ha avuto con il calcio in passato, condividendo alcune riflessioni sul suo percorso e sui sogni legati alla stagione.

"Io sento più amore e supporto. Da due o tre anni sto allenandomi col piede sinistro, e sto migliorando". Così Youssouf Fofana risponde e parla del suo assist di sinistro per il gol di Estupinan nel derby contro l'Inter. Nella sua intervista a SportMediaset il francese ha parlato anche del numero degli assist pari a quelli di Leao: "Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol anche se è sbagliato, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ovviamente scherza)". "Ho iniziato a giocare in strada. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Fofana: "Scudetto? Siamo il Milan, basta questo per crederci. Ho pensato di smettere col calcio"

