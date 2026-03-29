La Corea del Nord ha portato avanti una serie di test militari mentre il leader Kim Jong Un era presente. Durante le esercitazioni sono stati effettuati test su motori a combustibile solido e simulazioni con un nuovo modello di carro armato. L’attività si è svolta sotto gli occhi del capo di stato, senza comunicazioni ufficiali sui risultati o sulle intenzioni.

Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Il leader Kim Jong Un ha assistito a una serie di test militari, tra cui prove su motori a combustibile solido e simulazioni con un nuovo carro armato. Secondo i media statali, Kim ha definito i test “di grande importanza” per rafforzare la potenza strategica del Paese. Le immagini diffuse mostrano anche esercitazioni delle forze speciali, con prove di tiro e tecniche di combattimento tradizionali. La tecnologia a combustibile solido, più rapida e difficile da intercettare, rappresenta un passo avanti per i missili nordcoreani. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Nord, proseguono gli imponenti test militari sotto gli occhi di Kim

Articoli correlati

Corea del Nord, il secondo imponente test con missili da crociera sotto lo sguardo di Kim e di sua figliaIl leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia hanno assistito ai test con missili da crociera strategici lanciati da una nave da guerra.

Corea del Nord, Kim Jong Un assiste a un test missilistico: “Siamo armando la Marina con armi nucleari”Roma, 5 marzo 2026 - La Corea del Nord sta equipaggiando le proprie navi della Marina militare di armi atomiche, è tornato ad affermarlo il leader...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corea del Nord proseguono gli imponenti...

Temi più discussi: Corea del Nord: Kim ispeziona le forze speciali e i test sulle armi mentre Pyongyang accelera lo sviluppo militare; 25 marzo 2026 – Notiziario Mondo; La guerra senza confini. Come il report dell’Odni ridefinisce intelligence, potere e conflitto; Londra alza il livello: navi russe nel mirino.

Nord Corea, Kim Jong-un rieletto capo dello Stato. Putin si congratulaLa Corea del Nord non cambia e Kim Jong-un succede ancora una volta a sè stesso. Il leader nordcoreano, infatti, è stato rieletto come presidente della commissione Affari di Stato, la più importante p ... tg24.sky.it

Quella tra Russia e Corea del Nord è un’economia di guerra condivisa. Ecco perchéTra logistica clandestina, spedizioni via mare e ferrovia e valori miliardari, il rapporto tra Russia e Corea del Nord assume una ... formiche.net

Cartoline dalla Corea del Nord. Motore per missile intercontinentale (così dicono alcune fonti) x.com

Cartoline dalla Corea del Nord. Scambio di doni: Kim ha donato un vaso e una spada a Lukashenko, il bielorusso invece si è presentato con un fucile. - facebook.com facebook