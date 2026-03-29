Coppa Italia Juventus Women-Fiorentina 2-1 Bianconere in finale | gol e highlights

Nella partita di Coppa Italia tra Juventus Women e Fiorentina, le bianconere hanno conquistato la vittoria per 2-1, qualificandosi per la finale. La squadra di casa ha segnato due gol, mentre le avversarie hanno risposto con un gol. La partita si è svolta con un ritmo intenso e ha visto entrambe le formazioni impegnate in azioni offensive.

La Juventus Women non si accontenta, non gestisce, non specula. Vince ancora, anche al ritorno, e lo fa con personalità e qualità, confermando la propria identità vincente. Il 2-1 inflitto alla Fiorentina Women vale la finale di Coppa Italia Women, dove ad attendere le bianconere ci sarà la AS Roma Women.Una qualificazione mai davvero in discussione, ma costruita con l’atteggiamento giusto: quello di chi vuole dominare, non semplicemente amministrare. La Juventus parte forte, senza lasciarsi condizionare dal doppio vantaggio dell’andata. Dopo pochi minuti il segnale è chiaro: pressione alta, ritmo sostenuto e ricerca immediata della profondità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina 2-1. Bianconere in finale: gol e highlights Articoli correlati Leggi anche: Coppa Italia, Juventus-Napoli 2-1. Bianconere in semifinale: gol e highlights Coppa Italia, Napoli-Juventus 1-2. Primo atto alle bianconere: gol e highlightsLa Juventus Women mette il primo sigillo sui quarti di finale di Coppa Italia Women, espugnando il campo del Napoli con un prezioso 2-1 che avvicina... Juventus-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A Contenuti e approfondimenti su Coppa Italia Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina. Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la RomaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi vincono anche al ritorno e superano l'ostacolo Fiorentina ... tuttosport.com Juventus Women - Fiorentina 2-1: bianconere in finale di Coppa Italia19:52 - TRIPLICE FISCHIO, LA JUVENTUS È IN FINALE DI COPPA ITALIA FEMMINILE. Nel secondo tempo le bianconere continuano a sfornare occasioni, ma solo in una trovano il momentaneo 2-0 ... tuttojuve.com Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma - facebook.com facebook Coppa Italia Femminile, le ufficiali di Inter-Roma: #Piovani ritrova #Polli per la caccia alla finale x.com