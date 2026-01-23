Coppa Italia Napoli-Juventus 1-2 Primo atto alle bianconere | gol e highlights

La Juventus Women ha aperto i quarti di finale di Coppa Italia Femminile con una vittoria per 2-1 sul Napoli. La partita ha visto le bianconere conquistare un risultato importante, che le avvicina alla qualificazione alle semifinali. Ecco i dettagli e gli highlights dell’incontro.

La Juventus Women mette il primo sigillo sui quarti di finale di Coppa Italia Women, espugnando il campo del Napoli con un prezioso 2-1 che avvicina le bianconere alla semifinale. Una prova di personalità e maturità per la squadra di Canzi, capace di colpire nei momenti chiave del match grazie.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Coppa Italia, Cesena-Juventus 1-7. Goleada bianconera: gol e highlights Leggi anche: Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0. Bianconeri ai quarti: gol e highlights Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Coppa Italia Women | Napoli-Juventus | La partita; Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigore; Napoli-Juventus (Coppa Italia Women): quando si gioca e dove vederla in TV; Coppa Italia Women, i quarti di finale su Sky. Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigoreTermina con una vittoria per la Juve il quarto di finale di andata di Coppa Italia femminile contro il Napoli. Alla rete di Vangsgaard nella prima frazione di gioco, ha risposto quella di Floe a inizi ... tuttosport.com Calcio femminile: la Juve espugna Napoli nell’andata dei quarti in Coppa Italia. Girelli decisivaQuasi all’ultimo respiro. La Juventus espugna Napoli e mette un mattoncino importante in ottica semifinale. La Vecchia Signora si è infatti aggiudicata la ... oasport.it Telesveva. . COPPA ITALIA DILETTANTI | Taranto-Bisceglie 2-1, Danucci: "Soddisfatto per la prestazione e per il risultato. Bravi a reagire dopo il gol preso a freddo. Leggero vantaggio in vista del ritorno" #taranto #sport - facebook.com facebook Emilie Woldvik ‘s in Coppa Italia Women! x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.