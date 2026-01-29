Coppa Italia Juventus-Napoli 2-1 Bianconere in semifinale | gol e highlights

La Juventus Women batte il Napoli 2-1 e si prende il biglietto per le semifinali di Coppa Italia. Dopo aver vinto l’andata, le bianconere replicano anche nel ritorno, portando a casa la qualificazione. Ora attendono la Fiorentina nella fase successiva della competizione.

Girelli entra e decide. Sotto la nebbia di Biella, le bianconere accedono al turno successivo dove incontreranno la Fiorentina La Juventus Women non sbaglia e completa l’opera. Dopo il successo dell’andata, le bianconere superano il Napoli per 2-1 anche nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e staccano con merito il pass per la semifinale, dove affronteranno la Fiorentina. Una vittoria costruita con pazienza e qualità, impreziosita dalla firma di Cristiana Girelli, ancora una volta decisiva, e dal sigillo finale di Thomas. A Biella la serata si apre con una fitta nebbia che limita la visibilità e accompagna un primo tempo dai ritmi contenuti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La Juventus Women ha aperto i quarti di finale di Coppa Italia Femminile con una vittoria per 2-1 sul Napoli.

Dopo aver battuto il Napoli, la Juventus Women si prepara a sfidare la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia.

