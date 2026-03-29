coppa italia femminile le women di piovani a caccia della finale

Le squadre di Inter e Roma si affrontano per la quarta volta in questa stagione, con due match di campionato e una semifinale di Coppa Italia. Nel confronto di andata delle semifinali, terminato con un pareggio 1-1 in trasferta, queste due formazioni si preparano a contendersi un posto in finale. La competizione si avvia verso le fasi decisive, con le due squadre che cercano la qualificazione.

Inter e Roma, ancora loro. Le protagoniste della Serie A femminile in corso si ritrovano per la quarta volta in stagione, due in campionato (e altrettante vittorie delle giallorosse) e una nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, terminata sull’1-1 in casa delle capitoline. Oggi alle 15 è previsto il ritorno all’ Arena Civica di Milano, sui quali spalti è atteso anche Beppe Bergomi. La squadra di Piovani proverà a centrare l’accesso all’ultimo atto del torneo per la prima volta nella propria storia. Un’impresa complicatissima, contro una squadra che sta dominando la Serie A (è in vetta con sei lunghezze proprio sulle nerazzurre) e nella prima delle due sfide di semifinale è stata avanti fino a 4’ dal novantesimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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