Coppa Italia Women scattano i quarti di finale | tutte le gare d’andata in esclusiva su Sky e NOW

Da martedì 20 a giovedì 22 gennaio, le gare d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Women 20252026 saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. La competizione prosegue con incontri tra alcune delle squadre più rappresentative del calcio femminile italiano, iniziando con Milan-Fiorentina e concludendo con Napoli Women-Juventus.

La Coppa Italia Women 20252026 entra nel vivo con le gare d’andata dei quarti di finale. Da martedì 20 a giovedì 22 gennaio, tutte le sfide saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con Milan-Fiorentina ad aprire il programma e Napoli Women-Juventus a chiuderlo. La Coppa Italia Women 20252026 è pronta a entrare nelle sue fasi decisive. Da martedì 20 gennaio scattano infatti i quarti di finale, con tutte le gare d’andata trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Il programma si apre oggi alle 18 con Milan-Fiorentina, una sfida che mette di fronte due squadre ambiziose e che promette equilibrio e intensità.🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa Italia Women nelle sue fasi decisive con i quarti su Sky e NOWLa fase dei quarti di finale della Coppa Italia Women si svolge su Sky e NOW, offrendo un’occasione per seguire le sfide tra Milan e Fiorentina, Lazio e Roma, Inter e Ternana, Napoli e Juventus.

Juventus Women, ufficiali date e orari dei quarti di Coppa Italia: ecco quanto si disputano le gare col NapoliLa Juventus Women ha annunciato le date e gli orari delle gare dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli.

