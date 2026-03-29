Coppa del Mondo di Spada Italia splendida a Astana | Team Maschile d’argento e Femminile di bronzo

Durante le competizioni di Astana della Coppa del Mondo di Spada, il team maschile ha conquistato la medaglia d’argento, mentre quello femminile ha ottenuto il bronzo. Le gare si sono svolte il 29 marzo 2026 e hanno visto la partecipazione di diverse nazionali. L’Italia ha ottenuto risultati importanti in entrambe le categorie, portando a casa due medaglie nelle competizioni a squadre.

Astana, 29 marzo 2026 – Due gare a squadre e due medaglie per l’Italia della spada nell’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo ad Astana: il team maschile è d’argento con Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli, mentre conquista il bronzo la formazione femminile composta da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis. Due splendidi podi nella domenica in Kazakistan che ha riproposto la sfida infinita tra Italia e Francia: esito beffardo per gli spadisti (bravissimi in precedenza a battere India, Corea, Svizzera e Giappone) sconfitti 45-44 nella finale per l’oro, mentre esultano le campionesse olimpiche che, superando 32-31 le transalpine, sono riuscite a conquistare la terza posizione riscattando il ko in semifinale con la Corea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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