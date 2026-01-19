Coppa d’Africa 2025 duro comunicato ufficiale della CAF dopo quanto successo in Senegal Marocco | c’è una sospensione! Cosa succede
La CAF ha emesso un comunicato ufficiale riguardante la Coppa d’Africa 2025, sospendendo temporaneamente la competizione a seguito degli eventi verificatisi durante la finale tra Senegal e Marocco. La decisione segue le recenti polemiche e le problematiche disciplinari emerse, influenzando il prosieguo del torneo. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa sospensione, ancora da chiarire nel loro completo sviluppo.
Calciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Calciomercato Juventus, all-in su Mateta: c’è il sì del giocatore! Si spinge per averlo in quel big match Fullkrug, il Milan ha trovato l’antidoto contro le piccole? Il tedesco decisivo contro il Lecce Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Infortuni Napoli, l’esito degli esami per Rrahmani e Politano: doppia lesione! Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Caos Coppa d’Africa, il cucchiaio di Brahim Diaz sconvolge Alexander-Arnold: la reazione del suo compagno di squadra al Real Madrid è virale – VIDEO Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Senegal-Marocco 1-0: i senegalesi vincono la Coppa d'Africa in una finale folle. Gol vittoria di Gueye, Brahim Diaz sbaglia un rigore. Cosa è successo
Il Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa 2023, vincendo 1-0 contro il Marocco grazie a un gol di Gueye. La partita si è conclusa in modo particolare, con un episodio chiave: Brahim Diaz ha sbagliato un rigore, influenzando l'esito del match. La finale è stata caratterizzata da momenti intensi e decisioni decisive, che hanno determinato il risultato finale e la vittoria dei senegalesi.
Senegal Marocco 1-0, si conclude la Coppa d’Africa dopo una finale assurda: Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio allo scadere. Cos’è successo a Rabat
La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Gueye al 94’. La partita, disputata a Rabat, è rimasta impressa per un episodio decisivo: Brahim Diaz ha sbagliato il cucchiaio allo scadere, determinando il risultato finale. Mendy si è distinto come protagonista, parando il rigore e mantenendo la vittoria per il Senegal.
Coppa d’Africa 2025, il comunicato ufficiale della CAF dopo Senegal Marocco: c’è una sospensione! Cosa è stato deciso - Cosa è stato deciso La gioia per la conquista della Coppa d’Africa, alzata al cielo solo poche ore fa ... calcionews24.com
Coppa d’Africa, vince il #Senegal: festa anche a #Brescia La vittoria del footballsenegal nella finale di Coppa d’Africa contro il Marocco ha acceso anche Brescia. Al termine della partita, circa 200 persone si sono radunate in piazza Repubblica, trasforman facebook
Una finale folle consegna la Coppa d’Africa al #Senegal, #Marocco battuto x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.