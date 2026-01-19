Coppa d’Africa 2025 duro comunicato ufficiale della CAF dopo quanto successo in Senegal Marocco | c’è una sospensione! Cosa succede

La CAF ha emesso un comunicato ufficiale riguardante la Coppa d’Africa 2025, sospendendo temporaneamente la competizione a seguito degli eventi verificatisi durante la finale tra Senegal e Marocco. La decisione segue le recenti polemiche e le problematiche disciplinari emerse, influenzando il prosieguo del torneo. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa sospensione, ancora da chiarire nel loro completo sviluppo.

Calciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Calciomercato Juventus, all-in su Mateta: c’è il sì del giocatore! Si spinge per averlo in quel big match Fullkrug, il Milan ha trovato l’antidoto contro le piccole? Il tedesco decisivo contro il Lecce Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Infortuni Napoli, l’esito degli esami per Rrahmani e Politano: doppia lesione! Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Caos Coppa d’Africa, il cucchiaio di Brahim Diaz sconvolge Alexander-Arnold: la reazione del suo compagno di squadra al Real Madrid è virale – VIDEO Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Coppa d’Africa 2025, duro comunicato ufficiale della CAF dopo quanto successo in Senegal Marocco: c’è una sospensione! Cosa succede

Senegal-Marocco 1-0: i senegalesi vincono la Coppa d'Africa in una finale folle. Gol vittoria di Gueye, Brahim Diaz sbaglia un rigore. Cosa è successo

Il Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa 2023, vincendo 1-0 contro il Marocco grazie a un gol di Gueye. La partita si è conclusa in modo particolare, con un episodio chiave: Brahim Diaz ha sbagliato un rigore, influenzando l'esito del match. La finale è stata caratterizzata da momenti intensi e decisioni decisive, che hanno determinato il risultato finale e la vittoria dei senegalesi.

Senegal Marocco 1-0, si conclude la Coppa d’Africa dopo una finale assurda: Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio allo scadere. Cos’è successo a Rabat

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Gueye al 94’. La partita, disputata a Rabat, è rimasta impressa per un episodio decisivo: Brahim Diaz ha sbagliato il cucchiaio allo scadere, determinando il risultato finale. Mendy si è distinto come protagonista, parando il rigore e mantenendo la vittoria per il Senegal.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Coppa d’Africa 2025, il comunicato ufficiale della CAF dopo Senegal Marocco: c’è una sospensione! Cosa è stato deciso - Cosa è stato deciso La gioia per la conquista della Coppa d’Africa, alzata al cielo solo poche ore fa ... calcionews24.com