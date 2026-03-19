Coppa d’Africa il presidente della CAF Motsepe risponde al Senegal | Non un singolo paese sarà trattato in maniera più preferenziale

Il presidente della CAF ha risposto al Senegal riguardo alle recenti polemiche sulla gestione della Coppa d’Africa, affermando che nessun paese sarà trattato in modo preferenziale. La dichiarazione arriva dopo le discussioni sollevate dal team senegalese in relazione alle decisioni prese durante il torneo. La questione ha attirato l’attenzione sulla neutralità delle decisioni della confederazione continentale.

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