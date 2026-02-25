Cinturrino resta in carcere convalidato l’arresto per l' omicidio del pusher di Rogoredo | Metodi intimidatori pericolo che commetta altri reati

Milano, 25 febbraio 2026 –  Carmelo Cinturrino resta in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. È quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Milano Domenico Santoro che ha convalidato il fermo e disposto il carcere per l'assistente capo del commissariato Mecenate, dopo l'interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri presso il carcere di San Vittore.  La versione di Cinturrino: “Volevo spaventarlo, non ucciderlo. I colleghi sapevano della pistola nello zaino” Gip: “Pericolo che commetta altri reati”. Nell'ordinanza di custodia cautelare, il gip di Milano, Domenico Santoro scrive che le “specifiche modalità e circostanze dei fatti” e “la negativa personalità” di Carmelo Cinturrino “rendono evidente il concreto ed attuale pericolo che, ove non sottoposto a misura, l'indagato possa commettere ulteriori gravi reati della stessa specie di quello per cui si procede, ovvero con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, se non di criminalità organizzata”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

